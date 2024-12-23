Снег и туман ожидаются в Иркутске в последнюю рабочую неделю декабря

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −6 до −20°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 23 декабря, будет малооблачно. За окном ожидается −16…-20°С. Слабый ветер 3 м/с.
Во вторник, 24 декабря, облачность и небольшой снег. Столбик термометра покажет −12…-19°С. Ветер умеренный 7 м/с.
В среду, 25 декабря, также облачная погода и снег. Синоптики обещают до −12…-15°С. Ветер умеренный 7 м/с.
В четверг, 26 декабря, облачно и туманно. За окном будет −12…-18°С. Слабый ветер 2 м/с.
В пятницу, 27 декабря, сохранится облачная погода с туманом. Столбик термометра установится на отметке −9…-18°С. Ветер слабый 2 м/с.
В субботу, 28 декабря, небольшая облачность, туман. Ожидается −6…16°С, ветер 2 м/с.