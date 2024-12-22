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За сутки в Башкирии поймали 54 пьяных водителя

Сотрудники госавтоинспекции Башкирии за сутки на дорогах поймали 54 пьяных водителя.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники госавтоинспекции Башкирии за сутки на дорогах поймали 54 пьяных водителя. Трое из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, всего полицейские составили более 1100 административных материалов. Он призвал жителей региона не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД, особенно тем, кто садится за руль пьяным.

— Для нас важно каждое ваше сообщение, — отметил Владимир Севастьянов. — Только совместными усилиями мы сможем воспитать законопослушных участников дорожного движения и предотвратить трагедии на дороге.