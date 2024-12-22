За сутки в Башкирии поймали 54 пьяных водителя

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, всего полицейские составили более 1100 административных материалов. Он призвал жителей региона не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД, особенно тем, кто садится за руль пьяным.