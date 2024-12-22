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В Челябинскую область 22 декабря прибыл «волшебный» поезд Деда Мороза

В воскресенье, 22 декабря, челябинцы встретили на городском вокзале поезд Деда Мороза. Паровоз, украшенный яркими гирляндами, прибыл на перрон в 11 часов. Он пробудет в городе до самого вечера, а потом отправится в Карталы и Магнитогорск.

Источник: пресс-служба ЮУЖД

Поезд Деда Мороза приехал в Челябинск в воскресенье, 22 декабря. С 11 часов он ждёт гостей на городском вокзале. Как уточнили в пресс-службе ЮУЖД, поезд пробудет в столице Южного Урала до 19 часов. Всё это время главный зимний волшебник будет принимать гостей в своей передвижной резиденции.

В этом году Дед Мороз и Снегурочка отправились в путешествие по стране из Иркутской области. В Челябинскую область паровоз, украшенный новогодними огоньками, прибыл из Кургана. После он отправится в другие города региона. В Карталах «волшебный» поезд ждут в понедельник, 23 декабря, остановка там продлится с 9:35 до 11:05. В тот же день в Магнитогорске он простоит с 16:30 до 22:30.

Напомним, за месяц до прибытия, 22 ноября, в Челябинской области стартовала продажа билетов на сказочный поезд Деда Мороза.