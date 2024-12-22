В Челябинскую область 22 декабря прибыл «волшебный» поезд Деда Мороза

В этом году Дед Мороз и Снегурочка отправились в путешествие по стране из Иркутской области. В Челябинскую область паровоз, украшенный новогодними огоньками, прибыл из Кургана. После он отправится в другие города региона. В Карталах «волшебный» поезд ждут в понедельник, 23 декабря, остановка там продлится с 9:35 до 11:05. В тот же день в Магнитогорске он простоит с 16:30 до 22:30.