Власти просят сигнализировать о плохой уборке снега в Челябинске

Так, 22 декабря подрядчики вывели на улицы 250 единиц техники и 588 рабочих.
Продолжается расчистка дорог и тротуаров, остановок и пешеходных переходов, вывоз снега.
«Напомним, о некачественной уборке улично-дорожной сети можно круглосуточно сообщать по номеру:
Накануне мэр Алексей Лошкин также призвал челябинцев сообщать ему о проблемных местах.
«Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах. Если есть проблемные места в городе, пишите мне в личные сообщения. Буду разбираться с подрядчиками в каждом случае некачественной уборки», — написал он в своем Telegram-канале.