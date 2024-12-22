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Власти просят сигнализировать о плохой уборке снега в Челябинске

Власти просят сигнализировать о плохой уборке снега в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Агентство «Москва»

Так, 22 декабря подрядчики вывели на улицы 250 единиц техники и 588 рабочих.

Продолжается расчистка дорог и тротуаров, остановок и пешеходных переходов, вывоз снега.

«Напомним, о некачественной уборке улично-дорожной сети можно круглосуточно сообщать по номеру: +7 (951) 771−73−25. На телефоне установлены мессенджеры для приема сообщений с фото и видео», — говорится в комментарии.

Накануне мэр Алексей Лошкин также призвал челябинцев сообщать ему о проблемных местах.

«Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах. Если есть проблемные места в городе, пишите мне в личные сообщения. Буду разбираться с подрядчиками в каждом случае некачественной уборки», — написал он в своем Telegram-канале.

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