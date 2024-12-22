Власти просят сигнализировать о плохой уборке снега в Челябинске

«Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах. Если есть проблемные места в городе, пишите мне в личные сообщения. Буду разбираться с подрядчиками в каждом случае некачественной уборки», — написал он в своем Telegram-канале.