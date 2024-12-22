В Петербурге ушла из жизни солистка Мариинского театра Баженова

Ирена Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. И 24 года своей жизни посвятила Мариинскому театру как солистка балета и педагог (20 лет преподавала классический танец). В 1964-м Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». Вместе с ней танцевал супруг — Анатолий Гридин исполнял роль Феи Карабос.