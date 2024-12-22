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МЧС: один человек погиб при возгорании в подземной теплокамере в Гродно

МЧС тушило загоревшуюся подземную теплокамеру в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сообщило, что один человек погиб при возгорании в подземной теплокамере в Гродно. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что вечером 21 декабря спасатели тушили возгорание, случившееся в подземной теплокамере, расположенной на улице Белуша в Гродно. В пресс-службе уточнили, что для ликвидации пожара привлекались шесть отделений спасателей.

Сообщается, что сотрудники МЧС в момент проведения разведки обнаружили погибшего человека. Его личность устанавливается. Также сказано, что спасатели ликвидировали возгорание, однако продолжили работу, связанную с обследованием теплотрассы. Кроме того, устанавливается причина случившегося.

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