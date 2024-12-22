Еще один жилой комплекс построят в районе Выхино-Жулебино по программе реновации

«Новостройка будет состоять из двух корпусов переменной этажности. В ней предусмотрены 563 квартиры общей площадью более 32 тыс. кв. м и подземная парковка. Шесть квартир оборудуют для маломобильных горожан: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В пешей доступности расположены станции метро “Рязанский проспект” и “Выхино” третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), а также детские сады, школы, больница и Государственный университет управления», — приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.