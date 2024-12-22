Еще один жилой комплекс построят в районе Выхино-Жулебино по программе реновации

Как уточняется, жилой комплекс появится по адресу: ул. Хлобыстова, земельный участок № 16/2/1.
«Новостройка будет состоять из двух корпусов переменной этажности. В ней предусмотрены 563 квартиры общей площадью более 32 тыс. кв. м и подземная парковка. Шесть квартир оборудуют для маломобильных горожан: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В пешей доступности расположены станции метро “Рязанский проспект” и “Выхино” третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), а также детские сады, школы, больница и Государственный университет управления», — приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Как указано, внешнюю отделку зданий выполнят с применением системы вентилируемого фасада. В облицовке линеарные панели трех цветов будут чередоваться со стальными кассетами. Вместе с выносом плоскостей фасада это создаст эффект мозаики. Палитра цветов тоже будет разнообразной — в ней соединят кремово-белый, антрацит, сланцево-серый и бежевый. Новый жилой комплекс станет акцентным в застройке района.
Отмечается, что в 10 секциях предусмотрено 16 лифтов грузоподъемностью тысяча и 400 кг. На придомовой территории сделают четыре зоны для занятий спортом, оборудуют четыре площадки с безопасным резиновым покрытием для детей и шесть мест отдыха для горожан. Двор озеленят, смонтируют наружное освещение. На первых нежилых этажах откроют предприятия социально-бытового назначения — это создаст комфортную инфраструктуру для жителей района.
«Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на ул. Хлобыстова. Инспекторы уже составили программу проверок, которые пройдут на всех этапах возведения объекта. Первое выездное мероприятие намечено на март следующего года, когда рабочие будут заниматься устройством подземной части здания», — цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.