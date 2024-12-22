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Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии

Жителю Жамбылской области пришлось через суд отстаивать свое право на пенсию. Ранее ему отказали в выплате из-за неправильного окончания фамилии в трудовой книжке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Гражданское дело рассматривали в Жуалынском районном суде.

«Истец Б. в 1985—1998 годах работал в коллективном хозяйстве “П” Жуалынского района на разных специальностях. При оформлении бумаг Центр по выплате пенсий отказал ему, сославшись на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке», — рассказали в пресс-службе суда.

В ходе рассмотрения дела суд обратил внимание на наличие архивной справки, где указаны данные мужчины и годы работы в вышеуказанном коллективном хозяйстве.

Иск удовлетворили и признали факт принадлежности трудовой книжки заявителю.

Решение суда не вступило в законную силу.