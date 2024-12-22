Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии

«Истец Б. в 1985—1998 годах работал в коллективном хозяйстве “П” Жуалынского района на разных специальностях. При оформлении бумаг Центр по выплате пенсий отказал ему, сославшись на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке», — рассказали в пресс-службе суда.