Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии

Гражданское дело рассматривали в Жуалынском районном суде.
«Истец Б. в 1985—1998 годах работал в коллективном хозяйстве “П” Жуалынского района на разных специальностях. При оформлении бумаг Центр по выплате пенсий отказал ему, сославшись на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке», — рассказали в пресс-службе суда.
В ходе рассмотрения дела суд обратил внимание на наличие архивной справки, где указаны данные мужчины и годы работы в вышеуказанном коллективном хозяйстве.
Иск удовлетворили и признали факт принадлежности трудовой книжки заявителю.
Решение суда не вступило в законную силу.