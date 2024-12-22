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Почти весь Коркинский округ 23 декабря останется без воды

Почти весь Коркинский округ (Челябинская область) 23 декабря останется без воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Это связано с реконструкцией водовода Шершни — Коркино.

«Подрядчик завершает работу, запланировал переподключение участка главного ввода диаметром 700 миллиметров протяженностью почти 4,5 км. Для этого необходимо полностью отключить всю систему водоснабжения», — прокомментировал временный глава Александр Орел.

Работы начнутся в понедельник, 23 декабря, и продлятся не менее суток.

«С 6 утра понедельника и до окончания работ запланировано отключение воды в Коркино, Дубровке и поселке Роза. Имеющимися у МУП “Водоканал” средствами будет обеспечен подвоз воды», — добавил чиновник.

До 8 утра воду будут подавать на пониженном давлении, а также с 11.40 до 13.30 и с 19.00 до 20.30.

Жителей просят сделать необходимый запас воды.

ЖКХ