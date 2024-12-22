Почти весь Коркинский округ 23 декабря останется без воды

Это связано с реконструкцией водовода Шершни — Коркино.
«Подрядчик завершает работу, запланировал переподключение участка главного ввода диаметром 700 миллиметров протяженностью почти 4,5 км. Для этого необходимо полностью отключить всю систему водоснабжения», — прокомментировал временный глава Александр Орел.
Работы начнутся в понедельник, 23 декабря, и продлятся не менее суток.
«С 6 утра понедельника и до окончания работ запланировано отключение воды в Коркино, Дубровке и поселке Роза. Имеющимися у МУП “Водоканал” средствами будет обеспечен подвоз воды», — добавил чиновник.
До 8 утра воду будут подавать на пониженном давлении, а также с 11.40 до 13.30 и с 19.00 до 20.30.
Жителей просят сделать необходимый запас воды.