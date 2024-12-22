«Бросается на собак, двух уже загрыз, люди закрылись в доме и ждут помощи». Под Брагином милиционеры обезвредили с помощью оружия волка, появлявшегося в подворьях

Под Брагином милиция обезвредила с помощью оружия волка, бегавшего по подворьям. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Говорится, что вечером 20 декабря в Брагинский РОВД поступила информация о том, что в деревне Гдень по подворьям бегает волк. Животное бросается на собак, двух уже загрыз. Как сообщила 52-летняя женщина, волк периодически заходит в ее двор. Она добавила, что люди закрылись в доме и ожидают помощи.
Старший участковый инспектор Сергей Музыченко, который находился на службе в соседнем населенном пункте, сразу же выехал по адресу звонившей. На место также была направлена сформированная оперативно-дежурной службой группа, состоявшая из сотрудников милиции охране территорий радиоактивного загрязнения Евгения Кравченко и Ивана Шкурко, милиционера-водителя Владислава Наумова.
«На месте происшествия агрессивное животное бросилось на правоохранителей. С учетом реальной угрозы, сотрудники, чтобы обезвредить волка, использовали огнестрельное оружие», — уточнили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Ранее мы писали, что волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками: «Хватал за ноги и руки». Позже стали известны подробности: волк оказался бешеным и пришел из радиационной зоны.
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