«Бросается на собак, двух уже загрыз, люди закрылись в доме и ждут помощи». Под Брагином милиционеры обезвредили с помощью оружия волка, появлявшегося в подворьях

Говорится, что вечером 20 декабря в Брагинский РОВД поступила информация о том, что в деревне Гдень по подворьям бегает волк. Животное бросается на собак, двух уже загрыз. Как сообщила 52-летняя женщина, волк периодически заходит в ее двор. Она добавила, что люди закрылись в доме и ожидают помощи.