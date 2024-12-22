В Омске стартовал заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию

Омск принимает заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию 2025 года. В воскресенье, 22 декабря, на «G-Drive Арене» состоится церемония награждения победителей и призеров турнира. После этого спортсмены продемонстрируют свое мастерство в показательных выступлениях.