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В Омске стартовал заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию

Омск готовится к церемонии вручения медалей чемпионата России по фигурному катанию.

Источник: Комсомольская правда

Омск принимает заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию 2025 года. В воскресенье, 22 декабря, на «G-Drive Арене» состоится церемония награждения победителей и призеров турнира. После этого спортсмены продемонстрируют свое мастерство в показательных выступлениях.

Екатерина КРАСНОВА.

Соревнования, проходящие в городе впервые, стали знаковым событием в мире этого вида спорта. Для омичей и гостей города организованы разнообразные активности и розыгрыши. Также можно сделать эффектное фото на украшенной ледовой площадке.

Екатерина КРАСНОВА.

В 16 часов начнутся показательные выступления. В в 13:30 пройдет награждение победителей.