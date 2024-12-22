В Омске стартовал заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию

Омск принимает заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию 2025 года. В воскресенье, 22 декабря, на «G-Drive Арене» состоится церемония награждения победителей и призеров турнира. После этого спортсмены продемонстрируют свое мастерство в показательных выступлениях.
Екатерина КРАСНОВА.
Соревнования, проходящие в городе впервые, стали знаковым событием в мире этого вида спорта. Для омичей и гостей города организованы разнообразные активности и розыгрыши. Также можно сделать эффектное фото на украшенной ледовой площадке.
Екатерина КРАСНОВА.
В 16 часов начнутся показательные выступления. В в 13:30 пройдет награждение победителей.