Каток начал работать в Заельцовском парке в Новосибирске

В Новосибирске заработал каток в Заельцовском парке. Техническое открытие состоялось 22 декабря. Об этом сообщили в группе МАУ «Дирекция городских парков» в соцсети ВКонтакте.
Каток в Заельцовском парке будет работать с 11:00 до 21:00 в будни, а в выходные — с 10:00 до 21:00. Отмечается, что в период новогодних праздников режим работы катка может быть продлен.
Стоимость проката для взрослых составить 350 рублей, а для детей — 250 рублей. Покататься на своих коньках можно будет за 100 рублей — на весь день.