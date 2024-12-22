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Каток начал работать в Заельцовском парке в Новосибирске

Техническое открытие состоялось 22 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске заработал каток в Заельцовском парке. Техническое открытие состоялось 22 декабря. Об этом сообщили в группе МАУ «Дирекция городских парков» в соцсети ВКонтакте.

Каток в Заельцовском парке будет работать с 11:00 до 21:00 в будни, а в выходные — с 10:00 до 21:00. Отмечается, что в период новогодних праздников режим работы катка может быть продлен.

Стоимость проката для взрослых составить 350 рублей, а для детей — 250 рублей. Покататься на своих коньках можно будет за 100 рублей — на весь день.