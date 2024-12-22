В РАН не подтвердили прогнозы о сильном обмелении Амударьи

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Прогнозы о существенном обмелении реки Амударья, которая является важнейшей для водного обеспечения стран Центральной Азии, однозначно подтвердить нельзя, нужны тщательные модельные расчеты. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Ученые прогнозируют в ближайшие годы существенное снижение объема воды в Амударье. Более 60% водных ресурсов Центрально-Азиатского региона формируют ледники Таджикистана. К настоящему времени из-за последствий изменения климата в Таджикистане из 14 тыс. ледников полностью растаяли более 1 тыс.
Данилов-Данильян призвал не спешить верить распространенному мнению, что обмеление происходит из-за таяния ледников. «Люди думают, что ледники тают, и обязательно воды будет в реке меньше. На самом деле это не обязательно так. Если ледник находится в стационарном состоянии — в нем количество льда и снега не уменьшается и не увеличивается, то это значит, что все, что из него вытаивает и стекает в реку, восполняется осадками. Представьте себе, что ледник исчез, а те же самые осадки остались — уменьшится сток или нет? Не уменьшится, он будет тем же самым. Или почти тем же самым, если учесть разницу между стоком с ледника и обычной земной поверхности», — сказал ученый.
Пока ледник тает, сток должен увеличиваться, если осадки такие, какие были раньше, потому что эта величина, которая обусловлена осадками, еще и дополняется таянием запаса ледника, отметил Данилов-Данильян. «Я не видел серьезных исследований, где эти процессы моделировались бы в комплексе системно. Тут надо все внимательно помоделировать», — сказал он.
По его словам, водность Амударьи и других рек будет уменьшаться, если сократятся осадки над Памиром и Тянь-Шанем — что бы не происходило с ледниками. «Если ледник будет наоборот расти, намерзать — еще больше будут сокращаться благодаря образованию этого нового запаса. Но этого точно не будет в режиме потепления климата, который будет продолжаться уж никак не меньше двух столетий. Так что я все-таки не давал бы категорического ответа, что будет дальше с Амударьей, здесь, безусловно, нужны самые тщательные модельные расчеты», — сказал ученый.