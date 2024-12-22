В РАН не подтвердили прогнозы о сильном обмелении Амударьи

Данилов-Данильян призвал не спешить верить распространенному мнению, что обмеление происходит из-за таяния ледников. «Люди думают, что ледники тают, и обязательно воды будет в реке меньше. На самом деле это не обязательно так. Если ледник находится в стационарном состоянии — в нем количество льда и снега не уменьшается и не увеличивается, то это значит, что все, что из него вытаивает и стекает в реку, восполняется осадками. Представьте себе, что ледник исчез, а те же самые осадки остались — уменьшится сток или нет? Не уменьшится, он будет тем же самым. Или почти тем же самым, если учесть разницу между стоком с ледника и обычной земной поверхности», — сказал ученый.