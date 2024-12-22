Новые низкопольные трамваи «БКМ Холдинг» скоро появятся в Минске. Минский производитель городского пассажирского транспорта «БКМ Холдинг» начал отгрузку трамваем нового поколения для Минска, пишет sb.by.
В сообщении сказано, что модель трамваем Т811 является полностью низкопольной. Кроме того, для удобства пассажиров была создана инновационная конструкция кузова. Говорится, что автономный ход указано трамвая составляет до 1000 метров, что является очень важным в случае обрыва контактной сети.
Сообщается, что указанная модель трамваев уже поставляется на рынки России. Также такие трамваи есть в Молдове. Однако для белорусского рынка они являются новинкой.
«Есть в этом и плюсы: производитель учел все замечания и пожелания перевозчиков», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что все ключевые компоненты вагоны, в том числе электрооборудование и трамвайные тележки, являются разработкой «БКМ Холдинга». В компании уточняют, что это полностью белорусская модель, одна из самых современных на мировом рынке с оригинальным дизайном.