Новые низкопольные трамваи «БКМ Холдинг» скоро появятся в Минске

В сообщении сказано, что модель трамваем Т811 является полностью низкопольной. Кроме того, для удобства пассажиров была создана инновационная конструкция кузова. Говорится, что автономный ход указано трамвая составляет до 1000 метров, что является очень важным в случае обрыва контактной сети.