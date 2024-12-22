Схемы проезда изменятся на шести съездах на МКАД с 11 января 2025 года

Съезды находятся у небольших территорий, которые примыкают к магистрали. Из-за их расположения замедляется движение трассы при выезде с МКАД. Так, из торговых объектов на 24-ом километре можно будет выехать через съезд от улицы Газовиков, к автосалону на 63-ем километре — через съезд с Новорижского шоссе, к торговым объектам на 65-ом километре — через Проектируемый проезд № 5019, к гостинице на 93-ем километре — через улицу Трудовую, а к складам на 103-ем километре — через съезд с МКАД в квартал Абрамцево. «Благодаря изменениям снизится нагрузка на МКАД. Просим учитывать изменения при планировании поездок», — добавило транспортное ведомство.