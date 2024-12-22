«Сосредоточиться на себе и выкладываться по полной». Белоруска Арина Соболенко сказала, как будет защищать титул на Australian Open — 2025

Соболенко, комментируя предстоящий Открытый чемпионат Австралии 2025 года, подчеркнула, что это будет значить очень много. Она завила, что главным является необходимость сосредоточиться на себе, выкладываться по полной каждый раз, когда играешь. Теннисистка уточнила, что нужно просто выкладываться, надеяться на лучшее будь то в Австралии или же в любой другой стране.