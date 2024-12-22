«Сосредоточиться на себе и выкладываться по полной». Белоруска Арина Соболенко сказала, как будет защищать титул на Australian Open — 2025

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала заявление про защиту титула на Australian Open 2025, сообщает sport5.by.
Соболенко, комментируя предстоящий Открытый чемпионат Австралии 2025 года, подчеркнула, что это будет значить очень много. Она завила, что главным является необходимость сосредоточиться на себе, выкладываться по полной каждый раз, когда играешь. Теннисистка уточнила, что нужно просто выкладываться, надеяться на лучшее будь то в Австралии или же в любой другой стране.
Ранее мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Еленой Рыбакиной в Абу-Даби: «Я говорила себе, что нельзя быть настолько жестокой с Еленой».
Кстати, Соболенко впервые в карьере признана игроком года.
Тем временем белоруска Виктория Азаренко написала трогательное признание в день рождения 8-летнего сына: «Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами».