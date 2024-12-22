В зоопарк Екатеринбурга привезли белого медвежонка Велюя

В Екатеринбург из Якутии утром 22 декабря привезли белого медвежонка по имени Вилюй.
Недавно Велюю и его сестре-близнецу Яне исполнился один год. Медвежата появились на свет в республиканском зоопарке «Орто Дойду» в декабре 2023 года. Это уже третье потомство якутских белых медведей Колыманы и Ломоносова.
Старшие брат и сестра медвежонка уже давно обитают в других зоопарках. Хаарчаан находится в Ленинградском зоопарке, а Алмаз живет в хабаровском зоосаде «Приамурский».
— Медвежата уже достаточно подросли, и пришла пора начать самостоятельную жизнь. Первым от матери уехал Вилюй. Он поменяет якутскую прописку на уральскую, — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
Новым дом для медвежонка станет Екатеринбургский зоопарк. Там его уже ждет белая медведица Хатанга.
Отметим, что перевозка Вилюя осуществлялась со всеми мерами предосторожности, в специально оборудованном ящике.