Более трех тысяч фур скопилось на границах Беларуси и стран Евросоюза

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Очереди большегрузов фиксируются на границе Беларуси и стран Европейского союза, въезда в ЕС ожидают более 3,2 тысяч фур, следует из данных ГПК.
На польском направлении в пункте пропуска «Козловичи» самое большое скопление грузовиков — 1540.
На границе с Латвией в ПП «Григоровщина» стоит 705 машин.
В пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный лог» на литовском направлении находится 550 и 470 грузовых машин соответственно.
Больших очередей среди легковых машин в воскресенье не наблюдается, лишь в ПП «Брест» скопилось 15 машин.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.