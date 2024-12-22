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Более трех тысяч фур скопилось на границах Беларуси и стран Евросоюза

Наибольшие очереди фиксируются в пункте пропуска «Козловичи» на польском направлении — там стоит свыше 1540 грузовиков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Очереди большегрузов фиксируются на границе Беларуси и стран Европейского союза, въезда в ЕС ожидают более 3,2 тысяч фур, следует из данных ГПК.

На польском направлении в пункте пропуска «Козловичи» самое большое скопление грузовиков — 1540.

На границе с Латвией в ПП «Григоровщина» стоит 705 машин.

В пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный лог» на литовском направлении находится 550 и 470 грузовых машин соответственно.

Больших очередей среди легковых машин в воскресенье не наблюдается, лишь в ПП «Брест» скопилось 15 машин.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС