Брэнт Бьорк объяснил, что не стремился превратить Kyuss в новую Metallica

Рокер Брэнт Бьорк рассказал о своем участии в культовом стоунер-бэнде Kyuss. Музыкант вспомнил, как в девяностые ожидания от группы начали расти, и многим тогда казалось, что коллектив может повторить успех Metallica. Сам Брэнт не хотел этого делать.
«Я помню, как кто-то из нашего лейбла постоянно повторял: “Ребята, вы станете следующей Metallica”, и это сводило меня с ума… Я чувствовал, что тогда мы зажигали и находились на пике нашего взаимопонимания с группой», — цитирует Metal Hammer слова музыканта.
Он отметил, что хорошо относился к Metallica и считал их классными ребятами. В 1993 году во время австралийского тура Kyuss даже разогревали металистов, что очень понравилось Брэнту. Однако повторить успех Metallica он не хотел.
«Для меня такой успех казался чем-то бездушным. Они выходили на сцену и играли одно и то же каждую ночь, говорили одно и то же… Это превращалось в конвейер. Мне было всего 20, и мне гораздо ближе были наша импровизация на сцене и свобода. Я хотел, чтобы Kyuss двигались в этом направлении», — добавил Бьорк.
Ранее Metallica исполнили редкие песни на благотворительном концерте в Лос-Анджелесе.