Брэнт Бьорк объяснил, что не стремился превратить Kyuss в новую Metallica

«Для меня такой успех казался чем-то бездушным. Они выходили на сцену и играли одно и то же каждую ночь, говорили одно и то же… Это превращалось в конвейер. Мне было всего 20, и мне гораздо ближе были наша импровизация на сцене и свобода. Я хотел, чтобы Kyuss двигались в этом направлении», — добавил Бьорк.