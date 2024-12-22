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В Москве стартовал последний день фестиваля поп-культуры «Хомякон»

В московском Центральном выставочном комплексе Экспоцентр с 20 по 22 декабря проходит фестиваль поп-культуры Хомякон . На мероприятии представят культовые мировые проекты и новинки, премьеры которых состоятся в ближайшее время. Среди них есть и проекты Национальной Медиа Группы (НМГ).

Помимо презентации на сцене фестиваля масштабных российских кинопроектов, зрители смогут поучаствовать в автограф-сессии с актерами.

Актеры Гоша Куценко и Глеб Калюжный представили детектив «Красный шелк», действие которого разворачиваются в поезде Транссибирского экспресса. Куценко назвал историческую картину захватывающей и указал на большое количество трюков в ней.

Кроме того, был показан первый трейлер ожидаемой новинки «Буратино». Мимику персонажу подарила актриса Виталия Корниенко, которая посетила фестиваль вместе с коллегами — сыгравшим роль Арлекина Рузилем Минекаевым и продюсером фильма Александром Андрющенко.

«Сказка, супермасштаб, 1 января 2026 года. Это важно, потому что первая реакция на тизер у многих очень приятная», — отметил Андрющенко.

Начнется 2025 год со сказочной киноленты «Финист. Первый богатырь», которая выйдет на больших экранах уже 1 января. Новинку на сцене представили Кристина Строителева, которая сыграла роль Златы, и Федор Гамалея, сыгравший погонщика верблюдов на магическом Востоке.

«Вы бы знали, как я дома прыгала до потолка и пищала, что я буду играть принцессу в сказке и мой ребенок посмотрит это», — поделилась актриса Строителева.

Кроме того, актеры представили эксклюзивное новогоднее поздравление Чебурашки и новую историю о полюбившемся персонаже, который зрители увидят только перед сеансами.

Ранее, 16 декабря, лидер The Hatters Юрий Музыченко поделился, что при создании саундтрека для фильма «Финист. Первый богатырь» привнести «русскость» в композицию было несложно из-за наличия у группы аккордеона. Кроме The Hatters, авторами треков к новой картине выступили артист Лев Лещенко, а также коллективы «Моя Мишель» и Uma2rman.