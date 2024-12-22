В Москве стартовал последний день фестиваля поп-культуры «Хомякон»

Ранее, 16 декабря, лидер The Hatters Юрий Музыченко поделился, что при создании саундтрека для фильма «Финист. Первый богатырь» привнести «русскость» в композицию было несложно из-за наличия у группы аккордеона. Кроме The Hatters, авторами треков к новой картине выступили артист Лев Лещенко, а также коллективы «Моя Мишель» и Uma2rman.