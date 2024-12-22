В Башкирии задержали сбившего насмерть и скрывшегося с места ДТП водителя

В Бурзянском районе Башкирии задержали мужчину, который сбил насмерть 53-летнего жителя Зилаирского района. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, пешеход находился на проезжей части без светоотражающих элементов. Мужчина скончался от сильного удара на месте происшествия, а сам водитель скрылся.
Сотрудники полиции определили модель автомобиля, а затем обнаружили его при помощи поисковой системы «Паутина». Водителем оказался 74-летний житель Бурзянского района. На момент задержания мужчина был трезв. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
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