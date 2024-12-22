Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали сбившего насмерть и скрывшегося с места ДТП водителя

Мужчину удалось обнаружить в короткое время.
Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии задержали мужчину, который сбил насмерть 53-летнего жителя Зилаирского района. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, пешеход находился на проезжей части без светоотражающих элементов. Мужчина скончался от сильного удара на месте происшествия, а сам водитель скрылся.

Сотрудники полиции определили модель автомобиля, а затем обнаружили его при помощи поисковой системы «Паутина». Водителем оказался 74-летний житель Бурзянского района. На момент задержания мужчина был трезв. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.