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Загрязненный грунт из Анапы вывозят на три полигона

Загрязненный мазутом грунт с побережья Анапы вывозят на три специализированных полигона в Белом, Холмской и Крымском районе. Для ускорения процесса задействовано два дополнительных мобильных пункта весового контроля, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Источник: Администрация Анапы

Утром в воскресенье, 22 декабря, в Анапе прошло совещание оперативного штаба под председательством вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко с участием федеральных чиновников и местных властей по вопросу ликвидации последствий загрязнения побережья. Как сообщили в мэрии, в Витязево начал работу единый волонтерский штаб на Черноморской, 120 б и пункт спасения птиц на улице Мира, 113. Для участников очистительных работ организованы пункты питания, обогрева и выдачи инвентаря.

В акватории мониторинг и устранение нефтепродуктов осуществляют 14 судов при благоприятных погодных условиях. Старшие групп проводят инструктажи по технике безопасности для всех участников работ.

По словам вице-губернатора Александра Нестеренко, несмотря на дождливую погоду, работы будут продолжаться. Система уборки налажена.

«Ъ-Кубань» писал, что с побережья Анапы убрали порядка 10 тыс. тонн мазута. 22 декабря к волонтерской группировке присоединятся около 1,5 тыс. человек.

экология