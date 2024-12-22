Загрязненный грунт из Анапы вывозят на три полигона

Утром в воскресенье, 22 декабря, в Анапе прошло совещание оперативного штаба под председательством вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко с участием федеральных чиновников и местных властей по вопросу ликвидации последствий загрязнения побережья. Как сообщили в мэрии, в Витязево начал работу единый волонтерский штаб на Черноморской, 120 б и пункт спасения птиц на улице Мира, 113. Для участников очистительных работ организованы пункты питания, обогрева и выдачи инвентаря.
В акватории мониторинг и устранение нефтепродуктов осуществляют 14 судов при благоприятных погодных условиях. Старшие групп проводят инструктажи по технике безопасности для всех участников работ.
По словам вице-губернатора Александра Нестеренко, несмотря на дождливую погоду, работы будут продолжаться. Система уборки налажена.
«Ъ-Кубань» писал, что с побережья Анапы убрали порядка 10 тыс. тонн мазута. 22 декабря к волонтерской группировке присоединятся около 1,5 тыс. человек.