Загрязненный грунт из Анапы вывозят на три полигона

Утром в воскресенье, 22 декабря, в Анапе прошло совещание оперативного штаба под председательством вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко с участием федеральных чиновников и местных властей по вопросу ликвидации последствий загрязнения побережья. Как сообщили в мэрии, в Витязево начал работу единый волонтерский штаб на Черноморской, 120 б и пункт спасения птиц на улице Мира, 113. Для участников очистительных работ организованы пункты питания, обогрева и выдачи инвентаря.