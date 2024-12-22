Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии появились заболевшие вирусом свиного гриппа

В Башкирии за последнюю неделю 24,6 тысячи человек заболели острыми респираторными инфекциями.

В Башкирии за последнюю неделю 24,6 тысячи человек заболели острыми респираторными инфекциями. Половина из них — 48,6 процента — дети.

По сравнению с предыдущей неделей в регионе снижается заболеваемость на 1,8 процента. Как сообщили в роспотребнадзоре, наряду с ковидом и риновирусами в Башкирии появился вирус свиного гриппа.

По словам специалистов, это характерно для начала сезона. Они рекомендуют использовать маски в общественных местах, мыть руки с мылом, избегать контакта с больными и проветривать помещение.

здоровье