В Башкирии появились заболевшие вирусом свиного гриппа

В Башкирии за последнюю неделю 24,6 тысячи человек заболели острыми респираторными инфекциями. Половина из них — 48,6 процента — дети.
По сравнению с предыдущей неделей в регионе снижается заболеваемость на 1,8 процента. Как сообщили в роспотребнадзоре, наряду с ковидом и риновирусами в Башкирии появился вирус свиного гриппа.
По словам специалистов, это характерно для начала сезона. Они рекомендуют использовать маски в общественных местах, мыть руки с мылом, избегать контакта с больными и проветривать помещение.