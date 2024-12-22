«Узнать, что ты покупаешь, нельзя». Магазин с «потерянными» посылками с AliExpress работает в Минске

Что касается стоимости посылок, то она зависит от размера. Указываются 30, 60, 100 рублей. В каждой из ценовой категорий 11 вариантов на выбор. По словам генерального директора магазина Дениса Музыченко, некоторые люди, которые заглядывали в торговый объект, входили в кураж.