«Узнать, что ты покупаешь, нельзя». Магазин с «потерянными» посылками с AliExpress работает в Минске

В Минске потерянные посылки AliExpress продаются вслепую за 30 — 100 рублей, пишет sb.by.
Сообщается, что магазин с уцененными товарами находится на улице Малинина. В данной торговой точке продают заказанные кем-то и когда-то товары на популярном китайском сайте AliExpress, которые так и не смогли дойти до адресата.
«Узнать, что ты покупаешь, нельзя — посылки в непрозрачном пластиковом пакете, щупать тоже запрещено», — сказано в сообщении.
Что касается стоимости посылок, то она зависит от размера. Указываются 30, 60, 100 рублей. В каждой из ценовой категорий 11 вариантов на выбор. По словам генерального директора магазина Дениса Музыченко, некоторые люди, которые заглядывали в торговый объект, входили в кураж.
— Пришел как-то мужчина и говорит: «Что за обман у вас тут, даже пощупать пакеты перед покупкой нельзя», — привел пример руководитель торгового объекта.
Музыченко уточнил, что мужчине предложили попробовать и он разошелся так, что взял 12 боксов и потратил 600 рублей. Кроме того, даже уговаривал свою супругу присоединиться к нему.
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