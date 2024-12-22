Возле пещеры «Таврида» в Крыму было озеро — открытие ученых

По его словам, в пещере «Таврида» ежегодно происходят новые открытия. В этом году на протяжении четырех месяцев продолжалась работа палеонтологической экспедиции, в ней принимали участие ученые из Крыма, Москвы и Екатеринбурга.
«Были найдены несколько видов птиц, несколько видов кошачьих. Была интересная находка, по которой понятно, как изменялся облик Крыма. Найдены останки маленькой птицы под названием утка-нырок, которая ныряет на большую глубину».
Ученый отметил, что в окрестностях пещеры нет таких глубоководных мест.
«Сейчас это Зуя, где там глубокие водоемы? Их нет. А раз там была утка-нырок, которая глубоко ныряла и добывала себе пищу, значит там был глубокий водоем», — отметил Самохин.
После открытия ученые приступили к реконструкции окрестности в районе поселка Зуя. По словам специалиста, существует специальная методика, которая позволяет смоделировать, как выглядела местность около двух миллионов лет назад.
«Мы выяснили, что недалеко от пещеры, скорее всего, была замкнутая котловина, которая с большой вероятностью была заполнена озером. Привезли буровую установку, сделали бурение, и выяснили, что там действительно находится достаточно мощное озерное отложение, даже нашли углефицированный кусок дерева».
В этом году, по данным Самохина, прошло много экспедиций, в ходе которых было внесено в кадастр пещер России 33 новых пещеры в Крыму.
«Они, возможно, и были известны, но пока нет их описания, топосъемки и они не внесены в кадастр — это неизвестный объект. Как только появляется паспорт, объект занесен в реестр, тогда объект считается открытым», — уточнил он.