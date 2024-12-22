Состояние мемориала «Вечность» в Кишиневе ухудшается

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. На состояние мемориала «Вечность» в Кишиневе обратил внимание глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. По его словам, судьба мемориального комплекса по-прежнему остаётся туманной. По прошествии полугода с момента перехода главной воинской святыни страны на баланс мэрии Кишинёва у властей, судя по всему, так и не появилось понимания, что с ним делать. Он рассказал, что в настоящее время на территории мемориала практически отсутствует освещение, в рабочем состоянии лишь один фонарь.
«У частной компании, охраняющей мемориал с 19 часов до 7 утра контракт с мэрией до конца текущего года. В дневное время никакой охраны нет», — отметил Петрович.
Он обратил внимание, что мемориал превращают фактически в место для бездомных, поскольку раздачи еды организовали в непосредственной близости от комплекса. В результате этого бездомные отправляются есть, справлять нужду и спать именно на территории мемориала. Кроме того, к бездомным также примыкают бродячие собаки, а помимо этого отсутствует запрет на выгул домашних животных на территории воинского кладбища. «Мемориальный комплекс “Вечность” — это главный воинский памятник нашей страны, являющий собою отношение молдавского народа к Победе над нацизмом в годы Второй Мировой войны», — заключил Петрович. Накануне Петрович снял видео с ситуацией на мемориале воинской славы.
Напомним, ранее в сентябре этого года после сильного ливня Вечный огонь на мемориале погас, его зажгли лишь после обращения. Затем в ноябре этого года вандалы потушили Вечный огонь в Комрате. А еще раньше, в 2021 году Вечный огонь на столичном мемориале погасили по официальной версии «из-за падения давления в газотранспортной сети и объявленного в стране ЧП». В связи с этим на мемориал массово стали приходить жители Кишинева со свечами. Позднее власти зажгли огонь снова.