Состояние мемориала «Вечность» в Кишиневе ухудшается

Напомним, ранее в сентябре этого года после сильного ливня Вечный огонь на мемориале погас, его зажгли лишь после обращения. Затем в ноябре этого года вандалы потушили Вечный огонь в Комрате. А еще раньше, в 2021 году Вечный огонь на столичном мемориале погасили по официальной версии «из-за падения давления в газотранспортной сети и объявленного в стране ЧП». В связи с этим на мемориал массово стали приходить жители Кишинева со свечами. Позднее власти зажгли огонь снова.