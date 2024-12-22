Декада спорта и здоровья пройдет в Иркутской области

— Иркутская область проводит соревнования и турниры по разным видам спорта, семейные эстафеты, веселые старты, организовывает массовые катания на коньках и лыжах и другие активности. В этом году мы ожидаем, что в мероприятиях в рамках Декады примут участие более 11 тысяч жителей региона, — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.