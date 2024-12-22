Декада спорта и здоровья пройдет в Иркутской области с 1 по 8 января. Традиционно жители Приангарья смогут принять участие в физкультурных и спортивных мероприятиях. В 2024 году заявки на проведение соревнований поступили от 30 муниципалитетов. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Иркутская область проводит соревнования и турниры по разным видам спорта, семейные эстафеты, веселые старты, организовывает массовые катания на коньках и лыжах и другие активности. В этом году мы ожидаем, что в мероприятиях в рамках Декады примут участие более 11 тысяч жителей региона, — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
В новогодние каникулы сибиряки смогут сыграть в настольный теннис, хоккей с шайбой, шахматы, ринк-бенди, баскетбол, волейбол, мини-футбол, шашки и во многое другое.