Постпанк: что это за жанр и как начать в нем разбираться

Многим постпанк представляется депрессивным жанром, под песни которого так и хочется размышлять о вечном и глубоком. Это очень похоже на правду, однако на самом деле все немного сложнее. Об истории постпанка, его главных представителях и отличиях от других направлений читайте в нашей новой статье.
Что такое постпанк.
Постпанк — это ответвление от панк-рока, более спокойная и в то же время усложненная его версия. Исполнители, играющие в этом стиле, иногда разительно отличаются друг от друга, однако всех их объединяет общая атмосфера, которую можно описать словами «протест», «уныние» и «безысходность».
История возникновения жанра.
Все началось с музыкальной революции, которую устроил панк-рок. Этот жанр зародился в середине 1970-х в США как протест рок-музыке, которая на тот момент уже дошла до сложных и ухищренных форм. Вы пишете двадцатиминутные композиции с кучей гитарных соло? Мы будем создавать простые трехминутные треки по схеме «куплет — припев». У вашего альбома есть концепция, понятная только вам? Мы будем петь про любовь и про то, как мы все ненавидим. Таким образом, сцену заполонили яркие и экстравагантные рокеры, которые даже толком не умели играть на инструментах.
Однако от этой буйности многие быстро устали, поэтому через пару лет появились музыканты, не желающие играть грязный и крикливый рок, но при этом заряженные волной протеста, — среди них и были постпанк-группы. «Вы против них, а мы против вас» — примерно так это все и выглядело.
Занимательный пример — это главари панк-рока Sex Pistols, которые очень любили петь о насилии и свержении монархии. Несмотря на свое влияние, британский коллектив просуществовал всего три года. Почти сразу же после распада группы вокалист Джонни Роттен надел приличную одежду и основал постпанк-бэнд Public Image Ltd уже под настоящим именем — Джон Лайдон. Променяв мятеж на эксперименты, музыкант начал делать более осмысленную музыку, поразив публику резкой сменой имиджа.
Джон Лайдон во время концерта Public Image Ltd. в Лондоне, 21 декабря 2009 годаMark Obstfeld/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
Кто еще присоединился к этой мрачной тусовке? Группа Siouxsie and the Banshees, ярким пятном которой была готическая вокалистка Сьюзи Сью. Ее мужским аналогом можно считать Роберта Смита, лидера другого постпанк-бэнда The Cure. Между прочим, они все еще радуют нас своей меланхоличной музыкой. К постпанку также относились The Fall, The Smiths, Talking Heads, Wire и многие другие.
Говоря о главных группах этого жанра, мы не можем обойти вниманием Joy Division. На сцене они выглядели как группа студентов-скромняг: брючки, рубашки, взгляды в пол. За мрачную и поэтичную лирику в Joy Division отвечал Иэн Кертис. После его ранней смерти оставшиеся участники создали группу New Order и вовсе отошли в сторону электроники.
Примерные годы расцвета постпанка — 1978−1984. По крайней мере так считает исследователь Саймон Рейнольдс, выпустивший книгу о жанре «Все порви, начни сначала» (2005). Почему так быстро закатилась звезда постпанка? Секрет прост: ажиотаж поутих, сложности поднадоели, захотелось нового.
Однако жанр восстал из мертвых в начале нулевых. Движение, вдохновленное музыкой и эстетикой той эпохи, было названо постпанк-ривайвлом. Interpol, She Wants Revenge, The Killers, Yeah Yeah Yeahs и даже Arctic Monkeys вернули на сцену постпанк-звучание. Правда, от него уже веяло гаражным роком, блюзом, альтернативой и инди-роком. Экспериментировать стали меньше, но зато выступления стали драйвовее. Все-таки за 20 лет многое поменялось.
Даже сейчас мы можем услышать постпанк-мотивы в музыке Fontaines D. C., Squid, Idles или Yard Act и других бэндов. Правда, звучат они агрессивнее, но это только доказывает, что жанр не стоит на месте.
Если вы вдруг пропустили мимо себя творчество какой-то из этих групп, то не пугайтесь. Вы запросто можете все наверстать с помощью HiFi-стриминга Звук.
Постпанк в России.
Постпанк удивительно прижился и в России. На его становление в основном повлияла группа «Кино». Отголоски их стиля можно увидеть во всех последующих российских постпанк-группах.
Тотальная мода на русский постпанк пришла в конце нулевых — десятых. Множество коллективов появилось по всей стране. Из них можно выделить группу Motorama из Ростова-на-Дону, выпускающую музыку на английском языке, ее сайд-проект «Утро» на русском, а также «Перемотку» из Екатеринбурга, «Где фантом?» из Уфы и новосибирские бэнды «Буерак», Ploho и «Сруб».
Стоит отдельно отметить группу из Белоруссии «Молчат дома», с успехом выступающую по всему миру. Вам наверняка встречалась их песня «Судно», а точнее, строчки из нее: «Жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать». Примерно этими словами можно описать весь постпанк.
Группа «Молчат дома’Страница группы “Молчат дома” в VK.
Влияние на культуру и музыку.
Среди постпанк-артистов в почете всегда были монохромность и минимализм. И эти черты плавно перекочевали в другие виды искусства, которые истосковались по спокойствию, простоте и естественности.
Постпанк также часто ассоциируется с течением думеров, любящих пострадать и поразмышлять о бренности бытия. И это неудивительно, тяжело представить более подходящую музыку для вечерних прогулок по панельному району.
В музыку постпанк внес мрачность и меланхолию. Родственным ему жанром можно назвать готик-рок, развивавшийся примерно в то же время. Уже чуть позднее появились альтернатива и инди, в которых чувствуется флер постпанка.
Особенности стиля и основные музыкальные характеристики.
Можно выделить несколько признаков, отличающих постпанк от других жанров:
1. Эксперименты с музыкальной формой.
Постпанк-исполнители хотели уйти от привычного рок-звучания. Они придумывали необычные аранжировки, смешивали разные жанры и нарушали существующие правила. Например, они могли использовать драм-машину вместо барабанов, что очень порицалось в классическом роке.
2. Мрачная лирика.
Песни постпанк-групп часто затрагивают глубокие темы: экзистенциализм, политические волнения, человеческие пороки и многие другие. Лирика в этом направлении по важности занимает чуть ли не первое место. За ее качество многие и полюбили постпанк.
3. Танцевальные ритмы.
Несмотря на удручающие тексты, под песни этого жанра так и хочется стучать ногой и качать головой. В постпанке царствуют басы и ударные. Они стали его движущей силой.
4. Сырое звучание.
Исполнители сохранили панковский дух независимости и аутентичности. Они будто так и пытались доказать слушателям, что им все равно, как звучит их музыка и правильно ли они играют. Да и огромных денег на запись в модных студиях у артистов обычно не было, поэтому приходилось справляться собственными силами.
Популярные альбомы.
Внутри этих работ вы найдете примеры песен в жанре постпанк.
На иностранном языке:
Joy Division — Unknown Pleasures (1979) The Cure — Faith (1981) Public Image Ltd — Metal Box (1979) Siouxsie and the Banshees — Kaleidoscope (1980) Bauhaus — In the Flat Field (1980) Interpol — Turn on the Bright Lights (2002) Arctic Monkeys — Favourite Worst Nightmare (2007).
На русском языке:
«Кино» — «Звезда по имени Солнце» (1989) «Молчат дома» — «Этажи» (2018) «Буерак» — «Голд» (2018) «Перемотка» — «Начало прекрасной дружбы» (2020) «Утро» — «Утро» (2010).
Постпанк — это жанр, который отличают удручающие мотивы, монотонный вокал, протест и тяга к экспериментам. Благодаря этому он не устаревает и прекрасно трансформируется под актуальную действительность. Не исключено, что рано или поздно нас снова захлестнет волна постпанка.
Но зачем ждать, если уже сейчас можно послушать множество песен этого жанра в HiFi-стриминге Звук. Подключитесь к нему, оформив подписку «СберПрайм». Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение. Жмите на кнопку ниже и получайте много приятных бонусов от партнеров.