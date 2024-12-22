Постпанк: что это за жанр и как начать в нем разбираться

Все началось с музыкальной революции, которую устроил панк-рок. Этот жанр зародился в середине 1970-х в США как протест рок-музыке, которая на тот момент уже дошла до сложных и ухищренных форм. Вы пишете двадцатиминутные композиции с кучей гитарных соло? Мы будем создавать простые трехминутные треки по схеме «куплет — припев». У вашего альбома есть концепция, понятная только вам? Мы будем петь про любовь и про то, как мы все ненавидим. Таким образом, сцену заполонили яркие и экстравагантные рокеры, которые даже толком не умели играть на инструментах.