Мари Краймбрери рассказала о хейте из-за отсутствия музыкального образования

Как заявила Мари Краймбрери, артисты обычно обсуждают неприятные вещи за ее спиной, однако она все равно узнает об этом. «Говорят все одно и то же: “Бездарная, куда лезет, певичка одного дня, достала, молодежь никчемная”. Разное было. Я, откровенно, не люблю только плохих людей. Кто-то будет плохо петь, но искренне — да супер вообще! Но если кто-то будет вести себя мерзко и по-хамски — вот это я не люблю, даже если у этого человека хорошая музыка», — рассказала она в шоу «По каверочку».