Мари Краймбрери рассказала о хейте из-за отсутствия музыкального образования

Российская певица Мари Краймбрери призналась, что коллеги по сцене иногда плохо высказываются о ней. Причиной их недовольства служит тот факт, что артистка не получала музыкального образования.
Как заявила Мари Краймбрери, артисты обычно обсуждают неприятные вещи за ее спиной, однако она все равно узнает об этом. «Говорят все одно и то же: “Бездарная, куда лезет, певичка одного дня, достала, молодежь никчемная”. Разное было. Я, откровенно, не люблю только плохих людей. Кто-то будет плохо петь, но искренне — да супер вообще! Но если кто-то будет вести себя мерзко и по-хамски — вот это я не люблю, даже если у этого человека хорошая музыка», — рассказала она в шоу «По каверочку».
Певица также поделилась, что не знает всех нот. Однако это ей не мешает подбирать аккорды на слух.
Ранее стало известно, что Мари Краймбрери приняла участие в записи трибьют-альбома Ларисе Долиной.