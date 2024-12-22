За запуск салютов ростовчан будут штрафовать

В Ростове и в области нельзя будет запускать салюты, фейерверки и петарды в новогоднюю ночь. За нарушение правила будут штрафовать. В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, с какими суммами придется расстаться нарушителям.
— Гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей; должностным лицам — от 20 000 до 40 000 рублей; юридическим лицам — от 200 000 до 400 000 рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом можно пользоваться хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня. Радиус опасной зоны таких изделий не превышает 0,5 метра.