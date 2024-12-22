Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За запуск салютов ростовчан будут штрафовать

В Ростове запретили запускать фейерверки в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове и в области нельзя будет запускать салюты, фейерверки и петарды в новогоднюю ночь. За нарушение правила будут штрафовать. В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, с какими суммами придется расстаться нарушителям.

— Гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей; должностным лицам — от 20 000 до 40 000 рублей; юридическим лицам — от 200 000 до 400 000 рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом можно пользоваться хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня. Радиус опасной зоны таких изделий не превышает 0,5 метра.