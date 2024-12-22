Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за погоды жителей Башкирии попросили соблюдать осторожность

В ГАИ Башкирии обратились с предупреждением.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы в связи с ухудшением погоды попросили соблюдать осторожность. Предупреждение опубликовали в ГАИ Башкирии.

— Во многих районах республики в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий — обильное выпадение снежных осадков, усиление ветра, перепады температуры привели к образованию гололедицы и снежного наката, — сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

По предоставленным данным, на территории республики ожидают перепады температуры, осадки. Водителей попросили соблюдать правила, скоростной режим и избегать беспорядочного маневрирования.

Пешеходам наказали позаботиться о собственной безопасности и оценивать ситуацию при переходе дороги.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.