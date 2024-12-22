Из-за погоды жителей Башкирии попросили соблюдать осторожность

Жителей Уфы в связи с ухудшением погоды попросили соблюдать осторожность. Предупреждение опубликовали в ГАИ Башкирии.
— Во многих районах республики в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий — обильное выпадение снежных осадков, усиление ветра, перепады температуры привели к образованию гололедицы и снежного наката, — сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
По предоставленным данным, на территории республики ожидают перепады температуры, осадки. Водителей попросили соблюдать правила, скоростной режим и избегать беспорядочного маневрирования.
Пешеходам наказали позаботиться о собственной безопасности и оценивать ситуацию при переходе дороги.
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