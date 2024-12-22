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Можно ли кормить животных в зооуголке парка Симферополя

У всех обитателей есть свой рацион.

Источник: МБУК "Парки столицы"

На праздники в зооуголке Симферополя ожидают наплыв посетителей. Многим гостям хочется покормить пушистых питомцев. Можно ли это делать, в МБУК «Парки столицы» рассказали корр. ИА SevastopolMedia.

У всех животных есть определенный рацион.

«У них рассчитанные порции — исходя из общего веса и других показателей. Неподходящая пища может привести к проблемам со здоровьем. Кормить обитателей зооуголка посетителям нельзя», — уточнила специалист по связям с общественностью Галина Фомина.

Например, лис сотрудники парка кормят овощами и мясом. Тигр съедает в день 12 кг нежирного мяса — говядины, которая чередуется с крольчатиной или курицей. В его рацион входят также творог и яйца. Лама питается зернами, овощами и сеном.

флора и фауна