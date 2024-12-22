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В Омске полицейские за сутки выписали более 190 протоколов за одно и тоже нарушение

На перекрестке Красный Путь — Фрунзе установили новую камеру фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Омске за сутки сотрудники Госавтоинспекции вынесли 190 постановлений за нарушения требований запрещающего знака на перекрестке улиц Красный путь — Фрунзе.

Благодаря установленному комплексу фиксации нарушений, было зафиксировано 190 случаев проезда под знак «Въезд запрещен». Как рассказали в ГИБДД России по Омской области, зачастую этот знак просто игнорируют водители.

Теперь зафиксировать факт проезда можно в режиме реального времени, поэтому водители-нарушители могут получить штраф. Водителям, уже допустившим нарушение на этом перекрестке, направлены так называемые «письма счастья».