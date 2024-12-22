Волгоградские коммунальщики достали из канализации бревно

Сотрудников коммунальных служб уже мало чем удивишь. Специалисты находят в канализации котят, мешки с землей, одежду, куски асфальта. На этот раз работники «Концессий водоснабжения» выудили целое бревно. Обнаружить его удалось в ходе планово-предупредительных работ в Дзержинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании, фрагмент дерева мог спровоцировать серьезную аварию.
— На этом участке за считанные дни мог образоваться крупный засор. Учитывая, что коллектор способен забить сгусток из влажных салфеток, тряпок и предметов гигиены, то с таким «помощником» могла образоваться глухая пробка, которая доставила бы немало проблем горожанам, — уточнили коммунальщики.
Волгоградцев просят не выбрасывать в туалет отходы, мусор, кошачьи наполнители, ватные палочки и диски, влажные салфетки, остатки пищи.