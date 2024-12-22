Волгоградские коммунальщики достали из канализации бревно

Сотрудников коммунальных служб уже мало чем удивишь. Специалисты находят в канализации котят, мешки с землей, одежду, куски асфальта. На этот раз работники «Концессий водоснабжения» выудили целое бревно. Обнаружить его удалось в ходе планово-предупредительных работ в Дзержинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании, фрагмент дерева мог спровоцировать серьезную аварию.