Третий день ЧР по фигурному катанию в Омске посетили свыше десяти тысяч человек

В третий день турнира проходили произвольные программы в мужском и женском одиночном катании. Добавим, что в первый день соревнования посетили 8 670 человек, а во второй день — 9 374. Однако заключительный день, 22 декабря, в который в Омске проходят показательные выступления, может поставить новый рекорд турнира — по наблюдениям нашего корреспондента, на «G-Drive Арене» в воскресенье ещё больше зрителей, чем в субботу.