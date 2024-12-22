«Сапсаны» могут запустить в Нижний Новгород, Белгород и Воронеж

Министр транспорта России Роман Старовойт поделился планами запуска поездов «Сапсан» по новым направлениям. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Так, высокоскоростные поезда могут вернуться на маршрут Нижний Новгород — Москва, а ещё будут доставлять пассажиров в Воронеж, Белгород и другие города. Это станет возможным после строительства и введения в эксплуатацию первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Запустить движение по новым направлениям планируется до 2035 года. Сама же магистраль должна быть построена до 2028 года.
Ранее мы писали, что на ГЖД назначили почти 200 дополнительных поездов с 19 декабря.