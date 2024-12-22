Белорус Шарангович осуществил передачу и помог «Калгари» выиграть у «Чикаго»

Белорусский нападающий Егор Шарангович осуществил передачу и помог канадской команде «Калгари Флэймз» выиграть у «Чикаго» в мачте НХЛ.
Встреча проходила 21 декабря 2024 года на домашней арене «Калгари». Белорусский нападающий, играющий за канадскую команду, сумел при третьей шайбе «Калгари», осуществить передачу. На льду Шарангович провел более 15 минут. Игра закончилась со счетом 6:4 в пользу «Калгари».
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