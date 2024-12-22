Жители Нижнего Новгорода недовольны взрывами петард у жилых домов

Нижегородцы жалуются на постоянный шум от взрывов петард во дворах и на детских площадках. Больше всего подобных сообщений поступает из Ленинского района. Возмущенные горожане обсуждают проблему в социальных сетях.
Как отмечают очевидцы, в районе станции метро «Заречная» хлопки слышны постоянно, с утра до вечера. В комментариях мнения нижегородцев разделились. Одни считают, что детям позволительно так развлекаться зимой, другие уверены, что подобные игрушки могут представлять опасность. Также горожане полагают, что надо просто объяснить подросткам, как пользоваться петардами, и напомнить им правила безопасности.
Ранее мы писали о запрете взрывов пиротехники у домов в новогодние праздники.