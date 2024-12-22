Жители Нижнего Новгорода недовольны взрывами петард у жилых домов

Как отмечают очевидцы, в районе станции метро «Заречная» хлопки слышны постоянно, с утра до вечера. В комментариях мнения нижегородцев разделились. Одни считают, что детям позволительно так развлекаться зимой, другие уверены, что подобные игрушки могут представлять опасность. Также горожане полагают, что надо просто объяснить подросткам, как пользоваться петардами, и напомнить им правила безопасности.