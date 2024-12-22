Главный следователь Бастрыкин возмутился неисправной канализацией в новосибирском селе

Жители много раз обращались в разные инстанции, но канализация считается бесхозной, поэтому за решение проблемы никто не берется.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — сообщается в телеграм-канале Информационного центра СУ СК Рф.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Прецедент» писал: Бастрыкин возмутился отказом новосибирских следователей возбуждать дело из-за отсутствия воды в селе.
Екатерина СОСНИНА.