Водитель маршрутки Т-81 высадил всех пассажиров из-за троих безбилетников

Водитель частной маршрутки в Нижнем Новгороде, не завершив поездки по маршруту, потребовал у пассажиров покинуть салон автобуса, поскольку трое не оплатили проезд.
Видео происшествия выложили очевидцы в паблике «Нижний Новгород/ без цензуры». Средства тем, кто заплатил за поездку, возвращены не были, шофёр заявил, что автобус следует в парк.
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По их данным, речь о маршрутке Т-81. Согласно «ДубльГис», она следует из микрорайона «2-й соцгород» в микрорайон Кузнечиха-2 и курсирует каждые 15 минут с 4−40 до 21−00.
Ранее сообщалось, что нижегородке сломали ребро из-за давки в маршрутке Т-83.