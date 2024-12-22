Поезд «Ледяной» начал курсировать на Кольцевой линии метро

«Каждый год по инициативе Сергея Собянина мы украшаем транспорт к Новому году, в том числе запускаем тематические составы метро. “Ледяной” поезд станет не просто транспортом, а волшебным подарком для москвичей и гостей столицы», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как указано, внешняя часть вагонов уникального состава напоминает замороженные стены. Украшения поезда — имитация ледяных блоков, сверкающих сосулек и снежинок, а также подсветка — создают для пассажиров атмосферу настоящего зимнего приключения.
Уточняется, что прокатиться на новогоднем тематическом поезде можно до 31 января 2025 года. «Тематические поезда становятся доброй традицией, которая объединяет людей и создает городскую праздничную атмосферу», — подчеркнули в пресс-службе.