Поезд «Ледяной» начал курсировать на Кольцевой линии метро

«Каждый год по инициативе Сергея Собянина мы украшаем транспорт к Новому году, в том числе запускаем тематические составы метро. “Ледяной” поезд станет не просто транспортом, а волшебным подарком для москвичей и гостей столицы», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.