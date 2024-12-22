Барак Обама поделился любимыми песнями 2024 года

Бывший президент США Барак Обама по традиции опубликовал список своих любимых композиций уходящего года. В топ американского политика вошли 25 треков разных жанров.
«Вот мои любимые песни этого года! Ознакомьтесь с ними, если хотите пополнить свой плейлист, и дайте мне знать, если есть песня или исполнитель, которые мне стоит обязательно послушать», — подписал свой пост Барак Обама.
В список политика вошли треки «Squabble Up» Кендрика Ламара, «Lunch» Билли Айлиш, «Active» Asake и Трэвиса Скотта, «Too Sweet» Hozier, «A Bar Song (Tipsy)» Shaboozey, «God Gave Me Feet For Dancing» Ezra Collective и Язмин Лэйси, «Favourite» Fontaines D.C. и многие другие.
Ранее Обама рассказал о своих любимых композициях прошедшего лета. Среди них оказались и песни, вошедшие в годовой топ, например, треки Stargazing от Майлса Смита и i like the way you kiss me от Artemas.