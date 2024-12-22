МАРТ и Мингорисполком сказали, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет

Власти борются с листовками в виде газет «Традиции здоровья» и «Целебник», пишет sb.by.
Говорится, что листовка под видом газет с названием «Традиции здоровья», которая попадает в почтовые ящики белорусов, нарушает установленные законом «О рекламе» требования. Все дело в том, что в объявлениях указаны лечебные свойства препаратов, не являющихся лекарствами. Кроме того, распространители данной листовки вводят людей в заблуждение по поводу эффекта, размещая на страницах нелепые истории.
Также в листовке нет данных про рекламодателя, а одобрение пациентов приводится без компетентного мнения врачей, что также нарушает законодательство. В данных листовках содержится информация про выставку-продажу лекарственных средств в кафе Минска.
Начальник отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирина Летняк обратила внимание на то, что наказать нарушителей не так просто, так как в листовке нет данных об издателе.
— Раньше в качестве распространителя листовки по документам проходила компания «ФитоМаксТрейд». На нее только в прошлом году наложили через суд около пяти штрафов, которые доходили до предела — 50 базовых величин (или 1850 рублей по состоянию на 2023 год. — Ред).
Говоря про выставки-продажи, которые проходят в кафе, Летняк заявила, что каждый конкретный случай отрабатывается отдельно. Специалист уточнила, что, как правило, оказывается, что ничего не нарушено.
— Потому что у предпринимателя, который торгует, есть на это право, он внесен в торговый реестр. Выходим на компании, которые предоставляют помещение по договору аренды, — мероприятие зачастую удается отменить.
Сказано, что порой за столиком в кафе общаются несколько человек без всякого договора, маскируя выставку-продажу. Представитель Мингорисполкома обратила внимание: акцент следует делать на потребителях, уточнив, что если нет спроса, то не будет и предложения.
— Важно образовывать людей и рассказывать им, что, уповая лишь на пищевые добавки и пустые обещания, они тратят время и деньги попусту. Состояние без действенного лечения будет только усугубляться, — сказала Летняк.
В свою очередь, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик заметила, что рекламу в листовке, которая выполнена в виде газеты, ведомство неоднократно признавало ненадлежащей, а также запрещало к распространению.
— Мы выносили предписания и привлекали к административной ответственности рекламодателей и распространителей. Однако сейчас в листовке нет информации о рекламодателе. Соответственно, нет и достоверных доказательств для суда, — отметила представитель МАРТ.
Гаврильчик добавила, что МАРТ проводил большое разбирательство, подключая к этому Министерство информации и Министерство внутренних дел для того, чтобы установить, где именно печатается листовка.
— Удалось выяснить, что на территории нашей страны ее точно не издают.
По ее словам, еще одной зацепкой, которой пользовались ранее, оказались договоры на аренду помещений в кафе, однако в последнее время организаторы продаж их не заключают.
— Поэтому действуем таким образом: как только видим подобные листовки, оперативно направляем их в администрации районов. Как правило, такие продажи сразу пресекаются.
Представитель МАРТ уточнила, что указанная работа является точечной. Она подчеркнула, что системно прекратить распространение данных листовок возможно, «только установив незаконность ее ввоза в страну».
Ранее мы писали, что МАРТ не может ограничить рассылку бесплатной газеты «Целебник», нарушающей закон.
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