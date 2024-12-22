МАРТ и Мингорисполком сказали, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет

Говорится, что листовка под видом газет с названием «Традиции здоровья», которая попадает в почтовые ящики белорусов, нарушает установленные законом «О рекламе» требования. Все дело в том, что в объявлениях указаны лечебные свойства препаратов, не являющихся лекарствами. Кроме того, распространители данной листовки вводят людей в заблуждение по поводу эффекта, размещая на страницах нелепые истории.