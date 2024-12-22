Культурно-досуговый центр отремонтировали в Усть-Удинском районе

В Усть-Удинском районе к концу подошел капитальный ремонт культурно-досугового центра. На работы было выделено больше 30 млн руб из местного бюджета. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— В рамках ремонта утеплен и обновлен фасад здания, выполнен ремонт крылец и отмостки, — рассказывают власти Иркутской области. — Внутри полностью заменена электрика, смонтированы системы отопления, водоснабжения и водоотведения, включая наружные сети канализации. Кроме того, установлены системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной охраны.
Внутри центра поменяли полы, установили двери, отремонтировали стены и перегородки. А в сердце учреждения — зрительном зале установили новую сцену, амфитеатр и кресла.