Глава СК взял на контроль ситуацию с аварийным домом 1911 года в Краснодаре

Поводом для решения стало видеообращение жильцов в приемную главы СК в социальной сети «ВКонтакте». Заявители сообщили о нарушении их прав: здание 1911 года постройки признали аварийным 10 лет назад, но власти не предоставили гражданам благоустроенные квартиры. Семье одного из жильцов — военнослужащего — предложили компенсацию, недостаточную для приобретения равноценного жилья, отметили в инфоцентре.