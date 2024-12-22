Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК взял на контроль ситуацию с аварийным домом 1911 года в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома в Краснодаре.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Поводом для решения стало видеообращение жильцов в приемную главы СК в социальной сети «ВКонтакте». Заявители сообщили о нарушении их прав: здание 1911 года постройки признали аварийным 10 лет назад, но власти не предоставили гражданам благоустроенные квартиры. Семье одного из жильцов — военнослужащего — предложили компенсацию, недостаточную для приобретения равноценного жилья, отметили в инфоцентре.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Господину Маслову поручено доложить об обстоятельствах, выявленных в ходе первоначальных следственных действий, а затем о результатах расследования. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.

СК