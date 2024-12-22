Глава СК взял на контроль ситуацию с аварийным домом 1911 года в Краснодаре

Об этом сообщает информационный центр СКР в своем Telegram-канале.
Поводом для решения стало видеообращение жильцов в приемную главы СК в социальной сети «ВКонтакте». Заявители сообщили о нарушении их прав: здание 1911 года постройки признали аварийным 10 лет назад, но власти не предоставили гражданам благоустроенные квартиры. Семье одного из жильцов — военнослужащего — предложили компенсацию, недостаточную для приобретения равноценного жилья, отметили в инфоцентре.
Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Господину Маслову поручено доложить об обстоятельствах, выявленных в ходе первоначальных следственных действий, а затем о результатах расследования. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.