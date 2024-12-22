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Непрекращающийся снегопад в Астане: к горожанам обратились в акимате

Жителей и гостей Астаны просят не выезжать в дальние поездки и быть осторожными на дорогах — в мегаполисе сильный снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

«В связи с непрекращающимся снегопадом в столице коммунальными службами ведется круглосуточная работа в усиленном режиме. За ночь с 21 на 22 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 42 тысяч кубометров снега 3 033 рейсами. В дневную смену 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 2 603 дорожных рабочих и 1 595 единиц спецтехники», — говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. В приоритете также уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

«Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону “112”, — предупредили в ведомстве.