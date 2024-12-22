Генштаб сказал, что Беларусь готова пресекать провокации на границе с Украиной. Подробности озвучил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Александр Ноговицын в эфире в телекомпании «ВоенТВ», пишет Sputnik.by.
По его словам, подразделения радиоэлектронной борьбы были развернуты вдоль границы Беларуси с Украиной. Ноговицын обратил внимание на то, что РЭБ готовы подавлять радиоэлектронные объекты для того, чтобы не допустить провокаций.
Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба пояснил, что используется такое понятие, как «рэбовский» купол, или помеховый зонт.
— Это комплекс совместного применения большого количества разнотипных средств радиоэлектронной борьбы, которые управляются централизованно по единому замыслу и плану. И выполняют определенные задачи, в том числе, на всей территории Беларуси.
Ноговицын отметил, что у белорусских военных имеются средства РЭБ для прикрытия важных объектов. Кроме того, есть и те, которые могут подавлять объекты, расположенные на расстоянии в несколько сотен километров.
Он подчеркнул, что вдоль границы с Украиной были развернуты средства радиоэлектронной борьбы, которые выполняют задачи в составе группировки войск круглосуточно. Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба сказал, что они проводят радиомониторинг радиочастотного диапазона.
— Подразделения РЭБ, развернутые вдоль государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием БЛА.
По его словам, в 2024 года были разработаны и приняты на вооружение 15 новых носимых средств РЭБ, предназначенных для Солдатов, находящихся в окопе. Указанные средства служит для обнаружения, а также для подавления дронов разных типов.
— Они по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а в некоторых вопросах превосходят зарубежные аналоги, — заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба.
Тем временем Госпогранкомитет заявил, что граница Беларуси находится под полным контролем.
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