Наше настроение подпортили: в Уфе вандалы сломали ледовую фигуру

Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов сообщил, что вандалы сломали одну из фигур ледового городка. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.
По его словам, в муниципалитете продолжают готовиться к Новому году, чтобы у жителей было праздничное настроение, однако недавний инцидент подпортил настроение ему.
— Мы готовимся к открытию ледового городка на площади Серго Орджоникидзе. Но наше настроение подпортили вандалы, которые сломали одну из фигур, — отметил он.
Хамитов попросил уфимцев фиксировать и сообщать о подобных случаях и не оставаться в стороне.
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