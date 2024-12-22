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Наше настроение подпортили: в Уфе вандалы сломали ледовую фигуру

Вандалы в Уфе сломали одну из фигур ледового городка.
Источник: Комсомольская правда

Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов сообщил, что вандалы сломали одну из фигур ледового городка. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, в муниципалитете продолжают готовиться к Новому году, чтобы у жителей было праздничное настроение, однако недавний инцидент подпортил настроение ему.

— Мы готовимся к открытию ледового городка на площади Серго Орджоникидзе. Но наше настроение подпортили вандалы, которые сломали одну из фигур, — отметил он.

Хамитов попросил уфимцев фиксировать и сообщать о подобных случаях и не оставаться в стороне.

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