SZA выпустила делюкс-версию альбома SOS под названием LANA

SZA впервые намекнула на выход нового альбома еще в прошлом году. После она объявила, что LANA будет делюкс-версией ее нашумевшего студийника SOS, увидевшего свет еще в 2022-м. Окончательную дату релиза артистка сообщила на этой неделе.