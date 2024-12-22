Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SZA выпустила делюкс-версию альбома SOS под названием LANA

Соул- и R&B-исполнительница SZA представила долгожданное расширенное издание своего лонгплея SOS (2022). Делюкс-версия пластинки, получившая название LANA, была дополнена 15 песнями.

Источник: Звук

Соул- и R&B-исполнительница SZA представила долгожданное расширенное издание своего лонгплея SOS (2022). Делюкс-версия пластинки, получившая название LANA, была дополнена 15 песнями.

В новом треке 30 For 30 также можно услышать рэп-партии от Кендрика Ламара.

SZA впервые намекнула на выход нового альбома еще в прошлом году. После она объявила, что LANA будет делюкс-версией ее нашумевшего студийника SOS, увидевшего свет еще в 2022-м. Окончательную дату релиза артистка сообщила на этой неделе.

Ранее SZA рассказала, что возьмет перерыв в живых выступлениях.