В Астане построили рекордное количество школ

Учебные заведения строятся во всех районах города, в том числе в жилых массивах. К примеру, в декабре в жилом массиве Уркер была открыта школа нового образца. Учебное заведение рассчитано на 4 тыс. ученических мест в две смены. На сегодняшний день в данном ЖМ в школе-лицее № 69 дети учатся в три смены. Таким образом, новая школа решит вопрос с переполненностью. Дети начнут учиться в новой школе с 3 четверти.