В Астане построили рекордное количество школ

Об этом рассказал аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК.
«С учетом роста населения, растет потребность в социальных объектах. Как вы знаете, мы значительно увеличили объем строительства социальных объектов. К примеру, в течение нового учебного года уже построено 18 школ. Одиннадцать из них по поручению Главы государства в рамках национального проекта “Комфортная школа”, — сказал аким столицы Женис Касымбек.
Учебные заведения строятся во всех районах города, в том числе в жилых массивах. К примеру, в декабре в жилом массиве Уркер была открыта школа нового образца. Учебное заведение рассчитано на 4 тыс. ученических мест в две смены. На сегодняшний день в данном ЖМ в школе-лицее № 69 дети учатся в три смены. Таким образом, новая школа решит вопрос с переполненностью. Дети начнут учиться в новой школе с 3 четверти.
Всего в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в период с 2024—2025 гг. будет построено 24 школы нового формата. Данные учебные заведения позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены.
В Астане до конца текущего года планируется открыть еще несколько школ. Также готовится задел на следующие годы. К примеру, в 2025 году планируется построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ.